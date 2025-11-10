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ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Tigers Tübingen | Highlights

BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

Video-Highlights des Basketballspiels Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Tigers Tübingen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 09.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa-highlights#barmer2basketballbundesliga @kreisbau-kirchheim-knights @tigers-tuebingen

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