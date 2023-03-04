Zum Inhalt
  1. Home
  2. Basketball
  3. BARMER 2. Basketball Bundesliga
  4. ProA: Buzzer-Beater, Dunks und And-Ones - Die Highlights des 24. Spieltags

ProA: Buzzer-Beater, Dunks und And-Ones - Die Highlights des 24. Spieltags

BARMER 2. Basketball Bundesliga
BARMER 2. Basketball Bundesliga

04.03.23, 10:50 Uhr

Highlights der Video-Livestreams des 24. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA. #barmer2basketballbundesliga      @sportdeutschlandtv      @barmer-2-basketball-bundesliga    @jobstairs-giessen-46er     @roemerstrom-gladiators-trier @wiha-panthers-schwenningen    @dresden-titans    @ps-karlsruhe-lions @vfl-kirchheim-knights    @artland-dragons      @wwu-baskets-muenster@tigers-tuebingen     @artland-dragons    @medipolissc @bayer-giants-leverkusen @rastavechtazwei

Black Forest Panthers Dresden Titans Bayer Giants Leverkusen Kreisbau Knights Kirchheim
Dieses Video ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Italien 
und 246 andere Länder Schweiz, Frankreich, Afghanistan, Ägypten, Åland, Albanien, Algerien, Amerikanisch-Samoa, Amerikanische Jungferninseln, Andorra, Angola, Anguilla, Antarktis (Sonderstatus durch Antarktisvertrag), Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aruba, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Weißrussland, Belgien, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivien, Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Bosnien und Herzegowina, Botswana, Bouvetinsel, Brasilien, Britische Jungferninseln, Britisches Territorium im Indischen Ozean, Brunei, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Volksrepublik China, Cookinseln, Costa Rica, Curaçao, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, Elfenbeinküste, El Salvador, Eritrea, Estland, Eswatini, Falklandinseln, Färöer, Fidschi, Finnland, Französisch-Guayana, Französisch-Polynesien, Französische Süd- und Antarktisgebiete, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Gibraltar, Grenada, Griechenland, Grönland, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guernsey (Kanalinsel), Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Heard und McDonaldinseln, Honduras, Hongkong, Indien, Indonesien, Insel Man, Irak, Iran, Irland, Island, Israel, Jamaika, Japan, Jemen, Jersey (Kanalinsel), Jordanien, Kaimaninseln, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kiribati, Kokosinseln, Kolumbien, Komoren, Kongo, Demokratische Republik, Kongo, Republik, Korea, Nord, Korea, Süd, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Macau, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mayotte, Mexiko, Mikronesien, Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Montserrat, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neukaledonien, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Niue, Nördliche Marianen, Nordmazedonien, Norfolkinsel, Norwegen, Oman, Osttimor, Pakistan, Palästina, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Pitcairninseln, Polen, Portugal, Puerto Rico, Réunion, Ruanda, Rumänien, Russland, Salomonen, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (französischer Teil), Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Serbien, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Sint Maarten, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Saint-Pierre und Miquelon, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln, Südsudan, Suriname, Spitzbergen und Jan Mayen, Syrien, Tadschikistan, Republik China, Tansania, Thailand, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechien, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Turks- und Caicosinseln, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, United States Minor Outlying Islands, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vatikanstadt, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Vietnam, Wallis und Futuna, Weihnachtsinsel, Westsahara, Zentralafrikanische Republik, Zypern
FREE
ProB Nord: Baskets Juniors TSG Westerstede vs. RASTA Vechta II
Baskets Juniors TSG Westerstede
ProB Nord: Baskets Juniors TSG Westerstede vs. RASTA Vechta II

17.03.26, 18:18 Uhr

Basketball
FREE
ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. GIESSEN 46ers
Kreisbau Knights Kirchheim
ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. GIESSEN 46ers

21.09.24, 16:45 Uhr

Basketball
FREE
ProA: GIESSEN 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim
GIESSEN 46ers
ProA: GIESSEN 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

06.04.25, 12:45 Uhr

Basketball
FREE
ProA: GIESSEN 46ers vs. Phoenix Hagen
GIESSEN 46ers
ProA: GIESSEN 46ers vs. Phoenix Hagen

04.10.25, 16:45 Uhr

Basketball
FREE
ProA: GIESSEN 46ers vs. HAKRO Merlins Crailsheim
GIESSEN 46ers
ProA: GIESSEN 46ers vs. HAKRO Merlins Crailsheim

15.03.25, 17:45 Uhr

Basketball
FREE
ProA: BG Göttingen vs. HAKRO Merlins Crailsheim
BG Göttingen
ProA: BG Göttingen vs. HAKRO Merlins Crailsheim

01.11.25, 17:15 Uhr

Basketball
FREE
ProA: Paderborn Baskets vs. GIESSEN 46ers
Paderborn Baskets
ProA: Paderborn Baskets vs. GIESSEN 46ers

11.10.25, 17:15 Uhr

Basketball
FREE
ProA: BG Göttingen vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim
BG Göttingen
ProA: BG Göttingen vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

18.10.25, 16:15 Uhr

Basketball
FREE
ProA: PS Karlsruhe LIONS vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim
PS Karlsruhe LIONS
ProA: PS Karlsruhe LIONS vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

07.02.24, 18:15 Uhr

Basketball
FREE
ProA Playoffs: GIESSEN 46ers vs. Science City Jena - Halbfinale - Spiel 4
GIESSEN 46ers
ProA Playoffs: GIESSEN 46ers vs. Science City Jena - Halbfinale - Spiel 4

22.05.25, 17:45 Uhr

Basketball

Weitere Videos und Fotos von BARMER 2. Basketball Bundesliga

FREE
ProA: Die große Konferenz zum 34. Spieltag - kommentiert von „Erstklassig Zweitklassig“
BARMER 2. Basketball Bundesliga
ProA: Die große Konferenz zum 34. Spieltag - kommentiert von „Erstklassig Zweitklassig“

26.04.25, 16:30 Uhr

Basketball
FREE
ProA: Eisbären Bremerhaven vs. SBB Baskets Wolmirstedt | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga
ProA: Eisbären Bremerhaven vs. SBB Baskets Wolmirstedt | Highlights

28.09.25, 13:38 Uhr

Basketball
FREE HIGHLIGHTS
ProA: Krimi in Tübingen, Jena verliert Topspiel - Die Highlights des 32. Spieltags
BARMER 2. Basketball Bundesliga
ProA: Krimi in Tübingen, Jena verliert Topspiel - Die Highlights des 32. Spieltags

14.04.25, 10:56 Uhr

Basketball
FREE
ProA: Artland Dragons vs. Uni Baskets Münster | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga
ProA: Artland Dragons vs. Uni Baskets Münster | Highlights

27.09.25, 09:19 Uhr

Basketball
FREE
ProA: Tigers Tübingen vs. Nürnberg Falcons BC | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga
ProA: Tigers Tübingen vs. Nürnberg Falcons BC | Highlights

28.09.25, 13:35 Uhr

Basketball
FREE HIGHLIGHTS
ProA: Bochum sorgt für Überraschung, Karlsruhe machts deutlich - die Highlights des 10. Spieltags
BARMER 2. Basketball Bundesliga
ProA: Bochum sorgt für Überraschung, Karlsruhe machts deutlich - die Highlights des 10. Spieltags

04.12.23, 12:28 Uhr

Basketball
FREE
ProA: Die große Konferenz zum 34. Spieltag - kommentiert von „Erstklassig Zweitklassig“
BARMER 2. Basketball Bundesliga
ProA: Die große Konferenz zum 34. Spieltag - kommentiert von „Erstklassig Zweitklassig“

02.05.26, 16:41 Uhr

Basketball
FREE
ProA: Paderborn Baskets vs. BBC Bayreuth | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga
ProA: Paderborn Baskets vs. BBC Bayreuth | Highlights

30.09.25, 07:39 Uhr

Basketball
FREE HIGHLIGHTS
ProA: Phoenix Hagen mit deutlichem Ergebnis, Jena bleibt an der Tabellenspitze - die Highlights des 3. Spieltags
BARMER 2. Basketball Bundesliga
ProA: Phoenix Hagen mit deutlichem Ergebnis, Jena bleibt an der Tabellenspitze - die Highlights des 3. Spieltags

07.10.24, 08:20 Uhr

Basketball
FREE HIGHLIGHTS
ProA: Spektakuläre Dunks und spannende Partien - die Highlights des 15. Spieltags
BARMER 2. Basketball Bundesliga
ProA: Spektakuläre Dunks und spannende Partien - die Highlights des 15. Spieltags

30.12.24, 18:21 Uhr

Basketball
FREE HIGHLIGHTS
ProA: Großartige Finishes und wieder ein Gamewinner! Die Highlights des 16. Spieltags
BARMER 2. Basketball Bundesliga
ProA: Großartige Finishes und wieder ein Gamewinner! Die Highlights des 16. Spieltags

09.01.23, 11:46 Uhr

Basketball
FREE HIGHLIGHTS
ProA: Es hat wieder richtig gescheppert! - die Highlights des 29. Spieltags
BARMER 2. Basketball Bundesliga
ProA: Es hat wieder richtig gescheppert! - die Highlights des 29. Spieltags

03.04.23, 10:24 Uhr

Basketball
FREE
ProA: Paderborn Baskets vs. VfL SparkassenStars Bochum | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga
ProA: Paderborn Baskets vs. VfL SparkassenStars Bochum | Highlights

25.01.26, 17:17 Uhr

Basketball
FREE
ProA: VfL SparkassenStars Bochum vs. Artland Dragons | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga
ProA: VfL SparkassenStars Bochum vs. Artland Dragons | Highlights

31.01.26, 10:53 Uhr

Basketball
FREE KURZCLIP
ProA: Krimmer packt den Skyhook aus
BARMER 2. Basketball Bundesliga
ProA: Krimmer packt den Skyhook aus

17.10.22, 12:15 Uhr

Basketball
FREE HIGHLIGHTS
ProA: Tigers Tübingen vs. VfL SparkassenStars Bochum | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga
ProA: Tigers Tübingen vs. VfL SparkassenStars Bochum | Highlights

23.11.25, 08:10 Uhr

Basketball

Ähnliche Profile