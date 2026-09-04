Premium-Livestream Pay per View 9,03 € DEL2: Tagespass 07.03.2027 12,90 € DEL2: All-Access-Pass Monatszahlung 34,90 € mtl. Auswärtspass 26/27 Freiburg 199,00 € Teampass 26/27 Freiburg 379,00 € Teampass 26/27 Bietigheim 379,00 € DEL2: All-Access-Pass Einmalzahlung 409,00 € jährlich Weiter Bietigheim Steelers vs. EHC Freiburg Bietigheim Steelers 07.03.27, 15:30 Uhr UPCOMING Ab 9,03 € Folgen Deutsche Eishockey Liga 2: Video-Livestream des Spiels Bietigheim Steelers vs. EHC Freiburg. @del2EishockeyDeutsche Eishockey Liga 2Bietigheim SteelersEHC FreiburgBietigheim Steelers ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.