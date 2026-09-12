Premium-Livestream Pay per View 5,90 € DHK Flensborg 26/27 69,90 € HSV Hamburg 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter DHK Flensborg vs. Handball Club Hamburg II DHK Flensborg Männer 19.02.27, 19:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels DHK Flensborg vs. Handball Club Hamburg II. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerDHK Flensborg MännerHandball Club Hamburg Männer IIDHK Flensborg Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.