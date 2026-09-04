Premium-Livestream Pay per View 8,90 € DEL2: Tagespass 15.01.2027 12,90 € DEL2: All-Access-Pass Monatszahlung 34,90 € mtl. Auswärtspass 26/27 Bad Nauheim 199,00 € Teampass 26/27 Düsseldorf 379,00 € Teampass 26/27 Bad Nauheim 379,00 € DEL2: All-Access-Pass Einmalzahlung 409,00 € jährlich Weiter Düsseldorfer EG vs. EC Bad Nauheim Düsseldorfer EG 15.01.27, 18:00 Uhr UPCOMING Ab 8,90 € Folgen Deutsche Eishockey Liga 2: Video-Livestream des Spiels Düsseldorfer EG vs. EC Bad Nauheim. @del2EishockeyDeutsche Eishockey Liga 2Düsseldorfer EGEC Bad NauheimDüsseldorfer EG ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.