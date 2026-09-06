Premium-Livestream Pay per View 8,90 € DEL2: Tagespass 21.02.2027 12,90 € DEL2: All-Access-Pass Monatszahlung 34,90 € mtl. Auswärtspass 26/27 Regensburg 199,00 € Teampass 26/27 Kassel 379,00 € Teampass 26/27 Regensburg 379,00 € DEL2: All-Access-Pass Einmalzahlung 409,00 € jährlich Weiter EC Kassel Huskies vs. Eisbären Regensburg EC Kassel Huskies 21.02.27, 15:30 Uhr UPCOMING Ab 8,90 € Folgen Deutsche Eishockey Liga 2: Video-Livestream des Spiels EC Kassel Huskies vs. Eisbären Regensburg. @del2EishockeyDeutsche Eishockey Liga 2EC Kassel HuskiesEisbären RegensburgEC Kassel Huskies ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.