Premium Livestream Pay per View €5.90 DHK Flensburg 26/ €69.90 HSV Hamburg 26/ €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue DHK Flensburg vs. Handball Club Hamburg II DHK Flensborg Männer 2/19/27, 7:15 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball League Men: Video livestream of the game DHK Flensborg vs. Handball Club Hamburg II. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerDHK Flensborg MännerHSV Hamburg MenDHK Flensborg Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.