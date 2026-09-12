Premium Livestream Pay per View €5.90 TSB Heilbronn-Horkheim 26/ €69.90 HSG Albstadt 26/ €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue HSG Albstadt vs. TSB Heilbronn-Horkheim HSG Albstadt Men 4/10/27, 5:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball League Men: Video livestream of the HSG Albstadt vs. TSB Heilbronn-Horkheim game. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHSG Albstadt MenTSB Heilbronn-Horkheim MännerHSG Albstadt Men is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.