Premium Livestream Pay per View €5.99 Team Pass 26/27 Bayreuth €109.99 Team Pass 26/27 SBB Baskets €109.99 ProA 26/27: All-Access-Pass €189.99 Continue Spieltag 26Medikamente per Klick Bayreuth vs. SBB Börde Baskets Medikamente per Klick Bayreuth 3/7/27, 1:40 PM UPCOMING From €5.99 Follow BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels Medikamente per Klick Bayreuth vs. SBB Börde Baskets. @2bblBasketballMedikamente per Klick BayreuthSBB Börde BasketsBARMER 2. Basketball BundesligaMedikamente per Klick Bayreuth is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.