Premium Livestream Pay per View €5.99 Team Pass 26/27 Paderborn €109.99 Team Pass 26/27 Cologne €109.99 ProA 26/27: All-Access-Pass €159.99 Continue RheinStars Köln vs. Paderborn Baskets RheinStars Köln 3/27/27, 6:15 PM UPCOMING From €5.99 Follow BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels Paderborn Baskets vs. RheinStars Köln. @2bblBasketballPaderborn BasketsRheinStars KölnBARMER 2. Basketball BundesligaRheinStars Köln is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.