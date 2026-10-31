Premium Livestream Pay per View €5.99 Team Pass 26/27 Tübingen €109.99 Team Pass 26/27 SBB Baskets €109.99 ProA 26/27: All-Access-Pass €189.99 Continue Spieltag 24Tigers Tübingen vs. SBB Börde Baskets Tigers Tübingen 2/20/27, 6:00 PM UPCOMING From €5.99 Follow BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video Livestream of the game Tigers Tübingen vs. SBB Börde Baskets. @2bblBasketballTigers TübingenSBB Börde BasketsBARMER 2. Basketball BundesligaTigers Tübingen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.