Premium Livestream Pay per View €5.90 HLZ Friesenheim-Hochdorf 26/ €69.90 TSG Münster 26/ €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue TSG Münster vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf II TSG Münster Männer 1/30/27, 6:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball-Liga Men: Video livestream of the TSG Münster vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf II game. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSG Münster MännerHLZ Friesenheim-Hochdorf Männer IITSG Münster Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.