Premium Livestream Pay per View €5.90 HSG Rodgau Nieder-Roden 26/ €69.90 TSV Bayer Dormagen 26/27 €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue TSV Bayer Dormagen II vs. HSG Rodgau Nieder-Roden TSV Bayer Dormagen Men II 1/23/27, 2:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball League Men: Video livestream of the game TSV Bayer Dormagen II vs. HSG Rodgau Nieder-Roden. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSV Bayer Dormagen Men IIHSG Rodgau Nieder-Roden MännerTSV Bayer Dormagen Men II is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.