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Frankfurter HC vs. Buxtehuder SV II

Frankfurter HC Frauen
Frankfurter HC Frauen

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. Handball-Liga Femmes : Vidéo-Livestream du match Frankfurter HC vs. Buxtehuder SV II. @3-handball-liga-frauen

Handball3. Handball-Liga FrauenFrankfurter HC FrauenBuxtehuder SV Féminines II
Frankfurter HC Frauen est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.

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