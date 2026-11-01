Livestream premium Pay per View 5,99 € Team Pass 26/27 Crailsheim 109,99 € Team Pass 26/27 SBB Baskets 109,99 € ProA 26/27: All-Access-Pass 189,99 € Continuer Spieltag 23HAKRO Merlins Crailsheim vs. SBB Börde Baskets HAKRO Merlins Crailsheim 13/02/27, 18:45 À VENIR Dès 5,99 € Suivre BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels HAKRO Merlins Crailsheim vs. SBB Börde Baskets. @2bblBasketballHAKRO Merlins CrailsheimSBB Börde BasketsBARMER 2. Basketball BundesligaHAKRO Merlins Crailsheim est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.