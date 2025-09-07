Livestream premium Pay per View 5,90 € Longericher SC Köln 26/27 69,90 € HV Vallendar 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer HV Vallendar vs. Longericher SC Köln HV Vallendar hommes 27/02/27, 16:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Handball-Liga Männer : Vidéo-en direct du match HV Vallendar vs. Longericher SC Köln. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHV Vallendar hommesLongericher SC Köln MännerHV Vallendar hommes est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.