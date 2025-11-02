Livestream premium Pay per View 5,99 € Team Pass 26/27 Paderborn 109,99 € Team Pass 26/27 Cologne 109,99 € ProA 26/27: All-Access-Pass 159,99 € Continuer RheinStars Köln vs. Paderborn Baskets RheinStars Köln 27/03/27, 18:15 À VENIR Dès 5,99 € Suivre BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels Paderborn Baskets vs. RheinStars Köln. @2bblBasketballPaderborn BasketsRheinStars KölnBARMER 2. Basketball BundesligaRheinStars Köln est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.