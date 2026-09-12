Livestream premium Pay per View 5,90 € VfL Pfullingen 26/ 69,90 € SG Regensburg 26/ 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer SG Regensburg vs. VfL Pfullingen SG Regensburg Hommes 03/04/27, 17:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Handball-Liga Männer : Vidéo-Livestream du match SG Regensburg vs. VfL Pfullingen. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerSG Regensburg HommesVfL Pfullingen MännerSG Regensburg Hommes est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.