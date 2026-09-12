Livestream premium Pay per View 5,90 € HC Oppenweiler/Backnang 26/ 69,90 € TSB Schwäbisch Gmünd 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer TSB Schwäbisch Gmünd vs. HC Oppenweiler/Backnang TSB Schwäbisch Gmünd Hommes 28/02/27, 15:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Handball-Liga Männer : Vidéo-en direct du match TSB Schwäbisch Gmünd vs. HC Oppenweiler/Backnang. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSB Schwäbisch Gmünd HommesHC Oppenweiler/Backnang HommesTSB Schwäbisch Gmünd Hommes est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.