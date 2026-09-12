Livestream premium Pay per View 5,90 € HSG Rodgau Nieder-Roden 26/ 69,90 € TSV Bayer Dormagen II 26/ 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer TSV Bayer Dormagen II vs. HSG Rodgau Nieder-Roden TSV Bayer Dormagen Hommes II 23/01/27, 14:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Handball-Liga Männer : Vidéo-en direct du match TSV Bayer Dormagen II vs. HSG Rodgau Nieder-Roden. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSV Bayer Dormagen Hommes IIHSG Rodgau Nieder-Roden MännerTSV Bayer Dormagen Hommes II est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.