Livestream premium Obtenez ce livestream pour seulement 3,90 € Pay per View 3,90 € Continuer TSV Ismaning vs. Frisch Auf Göppingen II TSV Ismaning Féminines 20/02/27, 18:45 À VENIR Dès 3,90 € Suivre . Handball-Liga Femmes : Vidéo-en direct du match TSV Ismaning vs. Frisch Auf Göppingen II. @3-handball-liga-frauenHandball3. Handball-Liga FrauenTSV Ismaning FémininesFrisch Auf Göppingen Femmes IITSV Ismaning Féminines est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.