Premium-Livestream Pay per View 9,90 € ICE: All-Access-Pass Monatszahlung 24,90 € mtl. Away Pass 26/27 Ljubljana 199,00 € Team Pass 26/27 Budapest 249,00 € Team Pass 26/27 Ljubljana 249,00 € ICE: All-Access-Pass Einmalzahlung 279,00 € jährlich Weiter Gameday 49FTC-Telekom Budapest vs. Olimpija Ljubljana FTC-Telekom Budapest 07.02.27, 14:15 Uhr UPCOMING Ab 9,90 € Folgen win2day ICE Hockey League: Video-Livestream des Spiels FTC-Telekom Budapest vs. Olimpija Ljubljana. @ice-hockey-leagueEishockeywin2day ICE Hockey LeagueFTC-Telekom BudapestOlimpija LjubljanaFTC-Telekom Budapest ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.