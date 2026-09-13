Premium-Livestream Pay per View 5,90 € HG Hamburg Barmbek 26/27 69,90 € HSV Hamburg 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter Handball Club Hamburg II vs. HG Hamburg-Barmbek Handball Club Hamburg Männer II 02.04.27, 17:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels Handball Club Hamburg II vs. HG Hamburg-Barmbek. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHandball Club Hamburg Männer IIHG Hamburg-Barmbek MännerHandball Club Hamburg Männer II ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.