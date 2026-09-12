Livestream premium Pay per View 5,90 € TSG A-H Bielefeld 26/ 69,90 € ESG Gensungen/Felsberg 26/27 69,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 79,90 € Continua ESG Gensungen/Felsberg vs. TSG A-H Bielefeld ESG Gensungen/Felsberg Uomini 01/05/27, 17:15 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui . Handball-Liga Männer: Video-Livestream della partita ESG Gensungen/Felsberg vs. TSG A-H Bielefeld. @3-handball-liga @handball-net #handballnetPallamano3. Handball-Liga MännerESG Gensungen/Felsberg UominiTSG A-H Bielefeld MännerESG Gensungen/Felsberg Uomini è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.