Livestream premium Pay per View 5,99 € Team Pass 26/27 Essen 109,99 € Team Pass 26/27 SBB Baskets 109,99 € ProA 26/27: All-Access-Pass 189,99 € Continua Spieltag 33ETB Miners vs. SBB Börde Baskets ETB Miners 24/04/27, 17:15 IN ARRIVO Da 5,99 € Segui BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream della partita ETB Miners vs. SBB Börde Baskets. @2bblPallacanestroETB MinersSBB Börde BasketsBARMER 2. Basketball BundesligaETB Miners è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.