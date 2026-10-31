Livestream premium Pay per View 5,99 € Team Pass 26/27 Giessen 109,99 € Team Pass 26/27 SBB Baskets 109,99 € ProA 26/27: All-Access-Pass 189,99 € Continua Spieltag 31GIESSEN 46ers vs. SBB Börde Baskets GIESSEN 46ers 10/04/27, 16:45 IN ARRIVO Da 5,99 € Segui BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream della partita GIESSEN 46ers vs. SBB Börde Baskets. @2bblPallacanestroGIESSEN 46ersSBB Börde BasketsBARMER 2. Basketball BundesligaGIESSEN 46ers è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.