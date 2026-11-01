Livestream premium Pay per View 5,99 € Team Pass 26/27 Crailsheim 109,99 € Team Pass 26/27 SBB Baskets 109,99 € ProA 26/27: All-Access-Pass 189,99 € Continua Spieltag 23HAKRO Merlins Crailsheim vs. SBB Börde Baskets HAKRO Merlins Crailsheim 13/02/27, 18:45 IN ARRIVO Da 5,99 € Segui BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels HAKRO Merlins Crailsheim vs. SBB Börde Baskets. @2bblPallacanestroHAKRO Merlins CrailsheimSBB Börde BasketsBARMER 2. Basketball BundesligaHAKRO Merlins Crailsheim è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.