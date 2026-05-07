DATENSCHUTZ
INHALTSVERZEICHNIS
- Wer sind wir? (Verantwortlicher)
- Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten
- Wofür verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten und auf welcher Rechtsgrundlage?
- Wer bekommt Ihre personenbezogenen Daten und warum?
- Wann geben wir Daten in Länder, die nicht zum europäischen Wirtschaftsraum gehören?
- Wie lange speichern wir Ihre Daten?
- Sind sie verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen?
- Bonitätsprüfungen und Meldungen an Auskunfteien
- Verarbeitung von Daten durch Kreditinstitute und Zahlungsdienstleister; Forderungsmanagement
- Log-Dateien (Browser Informationen)
- Cookies
- Newsletter
- Ihre Rechte (Rechte der betroffenen Person)
- Kontakt
Die nachfolgenden Datenschutzhinweise gelten für das Online-Angebot unter sporteurope.tv („Online-Angebot“). Wir nehmen am „IAB Europe Transparency & Consent Framework“ teil und halten uns an dessen Spezifikationen und Richtlinien. Wir verwenden im Zusammenhang mit Cookie-basierten Prozessen die Consent Management Plattform (CMP) mit der Identifikationsnummer 5.
1. WER SIND WIR? (VERANTWORTLICHER)
Verantwortlicher im datenschutzrechtlichen Sinn ist DOSB New Media GmbH, DOSB New Media GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, [email protected], nachfolgend „wir“ bzw. „uns“. Ausnahmen werden in diesen Datenschutzhinweisen erläutert.
2. KONTAKTDATEN UNSERES DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN
Sollten Sie Fragen zu diesen Datenschutzhinweisen oder generell zur Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen dieses Online-Angebots haben, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten jederzeit per Post an DOSB New Media GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München oder per E-Mail an [email protected].
3. WOFÜR VERARBEITEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN UND AUF WELCHER RECHTSGRUNDLAGE?
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten bedeutet dies, dass wir diese z. B. erheben, speichern, verwenden, an andere übermitteln oder löschen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu nachfolgenden Zwecken und auf Basis der genannten Rechtsgrundlagen. Für den Fall, dass die Datenverarbeitung auf der Rechtsgrundlage Berechtigtes Interesse beruht, erläutern wir Ihnen auch unser berechtigtes Interesse, das wir mit der Verarbeitung verfolgen.
Allgemeine Zwecke der Verarbeitung
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Zweck der Verarbeitung:
Bereitstellung dieses Online-Angebots. Dies beinhaltet insbesondere
- Ermöglichung der Nutzung des Online-Angebots für nicht registrierte Nutzer gemäß der Nutzungsbedingungen/AGB
- Ermöglichung der Nutzung des Login-Bereichs des Online-Angebots für registrierte Nutzer zur verbesserten Nutzung unseres Livestream- und VoD-Dienstes, Chat zur Interaktion, sowie zur Inanspruchnahme von kostenpflichtigen Serviceleistungen (zahlungspflichtige Livestreams und VoDs, SPORTEUROPE.TV PLUS-Abo);
- Bereitstellung einer Kontaktmöglichkeit sowie Beantwortung darüber gesendeter Anfragen;
- Ermöglichung von Online-Vertragsabschlüssen, einschließlich Abrechnung und Bonitätsprüfungen im Vorfeld. Zur Abrechnung kann auch der Verkauf von Forderungen zählen.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
Vertragserfüllung
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Zweck der Verarbeitung:
Ermittlung und ggf. Sperrung von Nutzern, die einen sogenannten Adblocker installiert haben und dadurch Werbung blockieren.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
berechtigtes Interesse (daran, unsere ganz oder teilweise werbefinanzierten Angebote nur Nutzern zur Verfügung zu stellen, die Werbung nicht blockieren)
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Zweck der Verarbeitung:
Informationssicherheit: Ermittlung von Störungen und Gewährleistung der Systemsicherheit einschließlich Aufdeckung und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffe und Zugriffsversuche auf unsere Web-Server.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen zur Einhaltung der Datensicherheit sowie berechtigtes Interesse (an der Beseitigung von Störungen, der Gewährleistung der Systemsicherheit und der Aufdeckung und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffsversuche bzw. Zugriffe)
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Zweck der Verarbeitung:
Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten und sonstiger rechtlicher Verpflichtungen (z. B. im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen).
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen, insbesondere in Bezug auf die Aufbewahrung bestimmter Informationen und im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen; berechtigtes Interesse (an der Schaffung der Voraussetzungen für die Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen)
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Zweck der Verarbeitung:
Wahrung und Verteidigung unserer Rechte.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
berechtigtes Interesse (an der Geltendmachung und Verteidigung unserer Rechte)
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Zweck der Verarbeitung:
Veräußerung des gesamten oder eines Teils des Geschäftsbetriebs.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
berechtigtes Interesse (daran, im Zusammenhang mit einer Veräußerung unseres Geschäftsbetriebs Kundendaten an den Erwerber zu übertragen; in der Regel setzt dies voraus, dass die Kunden einem Vertragsübergang zugestimmt bzw. einer Übertragung nach hinreichender Information nicht widersprochen haben)
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Zweck der Verarbeitung:
Versand eines E-Mail-Newsletters zu eigenen Angeboten ohne Anmeldung.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
berechtigtes Interesse (an Direktmarketing, solange diese Direktwerbung gemäß den deutschen wettbewerbsrechtlichen Vorgaben keine Einwilligung erfordert, weil sie sich an Bestandskunden richtet)
Bitte beachten Sie Ihr Widerspruchsrecht bei der Verarbeitung von Daten zum Zwecke des Direktmarketings bzw. aus persönlichen Gründen (siehe Abschnitte Ihr Widerspruchsrecht gegen Direktmarketing und Ihr Widerspruchsrecht aus persönlichen Gründen).
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Zweck der Verarbeitung:
Weitergabe an Bezahldienstleister zum Zwecke der Zahlungsabwicklung, des Ledger-Managements und der Betrugsprävention.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
Vertragserfüllung
Zwecke der Verarbeitung im Zusammenhang mit Cookies und ähnlichen Technologien
In dieses Online-Angebot sind Cookie-basierte Prozesse eingebunden. Wir nehmen am „IAB Europe Transparency & Consent Framework“ teil und halten uns an dessen Spezifikationen und Richtlinien. Im Folgenden finden Sie Informationen zu den Zwecken, für die wir oder unsere Partner Cookies und ähnliche Technologien einsetzen. Mehr hierzu erfahren Sie in unserer (CMP).
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Zweck der Verarbeitung:
Auswahl einfacher Anzeigen. Anzeigen können Ihnen basierend auf den Inhalten, die Sie ansehen, der Anwendung, die Sie verwenden und Ihrem ungefähren Standort oder Ihrem Gerätetyp eingeblendet werden.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
berechtigtes Interesse oder Einwilligung (gemäß der angegebenen Rechtsgrundlage in unserem CMP)
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Zweck der Verarbeitung:
Ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen. Über Sie und Ihre Interessen kann ein Profil erstellt werden, um Ihnen für Sie relevante personalisierte Anzeigen einzublenden.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
Einwilligung
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Zweck der Verarbeitung:
Ein personalisiertes Inhalts-Profil erstellen. Über Sie, Ihre Interessen und Aktivitäten kann ein Profil erstellt werden, um Ihnen für Sie relevante personalisierte Inhalte anzuzeigen. Dafür werden Ihre Aktionen auf der Website (z.B. Videoaufrufe, besuchte Seiten, Dauer des Besuchs etc.) gespeichert und können im Nachhinein nachgestellt und analysiert werden.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
Einwilligung
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Zweck der Verarbeitung:
Ein personalisiertes Inhalts-Profil erstellen. Über Sie und Ihre Interessen kann ein Profil erstellt werden, um Ihnen für Sie relevante personalisierte Inhalte anzuzeigen.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
Einwilligung
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Zweck der Verarbeitung:
Personalisierte Inhalte auswählen. Personalisierte Inhalte können Ihnen basierend auf einem über Sie erstellten Profil angezeigt werden.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
Einwilligung
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Zweck der Verarbeitung:
Anzeigen-Leistung messen. Die Leistung und Wirksamkeit von Anzeigen, die Sie sehen oder mit denen Sie interagieren, kann gemessen werden.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
berechtigtes Interesse oder Einwilligung (gemäß der angegebenen Rechtsgrundlagen in unserer CMP)
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Zweck der Verarbeitung:
Inhalte-Leistung messen. Die Leistung und Wirksamkeit von Inhalten, die Sie sehen oder mit denen Sie interagieren, kann gemessen werden.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
berechtigtes Interesse oder Einwilligung (gemäß der angegebenen Rechtsgrundlagen in unserer CMP)
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Zweck der Verarbeitung:
Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen. Marktforschung kann verwendet werden, um mehr über die Zielgruppen zu erfahren, die Dienste oder Anwendungen verwenden und sich Anzeigen ansehen.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
berechtigtes Interesse oder Einwilligung (gemäß der angegebenen Rechtsgrundlagen in unserer CMP)
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Zweck der Verarbeitung:
Produkte entwickeln und verbessern. Ihre Daten können verwendet werden, um bestehende Systeme und Software zu verbessern und neue Produkte zu entwickeln.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
berechtigtes Interesse bereits enthalten
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Zweck der Verarbeitung:
Sicherheit gewährleisten, Betrug verhindern und Fehler beheben. Ihre Daten können verwendet werden, um betrügerische Aktivitäten zu identifizieren und zu verhindern, und um sicherzustellen, dass Systeme und Prozesse ordnungsgemäß und sicher funktionieren.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
berechtigtes Interesse
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Zweck der Verarbeitung:
Anzeigen oder Inhalte technisch bereitstellen. Ihr Gerät kann Informationen empfangen und senden die notwendig sind, damit Sie Inhalte und Anzeigen sehen und nutzen können.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
Vertragserfüllung, berechtigtes Interesse
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Zweck der Verarbeitung:
Personalisierte Inhalte auswählen Zusammenführen mit Offline-Datenquellen. Daten aus Offline-Datenquellen können mit Daten aus Ihren Online-Aktivitäten zusammengeführt werden, um sie für einen oder mehrere Verarbeitungszwecke bzw. besondere Verarbeitungszwecke nutzen zu können. Daten aus Ihren Online-Aktivitäten können mit Offline-Daten zusammengeführt werden, um sie für einen oder mehrere Verarbeitungszwecke oder besondere Verarbeitungszwecke ergänzend zu nutzen.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
Einwilligung
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Zweck der Verarbeitung:
Verschiedene Geräte verknüpfen. Zur Nutzung für einen oder mehrere Verarbeitungszwecke kann ermittelt werden, ob unterschiedliche Geräte zu Ihnen oder Ihrem Haushalt gehören.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
Einwilligung
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Zweck der Verarbeitung:
Empfangen und Verwenden automatisch gesendeter Geräteeigenschaften für die Identifikation. Ihr Gerät kann aufgrund von Informationen, die es automatisch sendet, wie z.B. IP-Adresse oder Browsertyp von anderen Geräten unterschieden werden.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
Einwilligung
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Zweck der Verarbeitung:
Genaue Standortdaten verwenden. Ihre genauen Standortdaten können für einen oder mehrere Verarbeitungszwecke genutzt werden. Das bedeutet, dass Ihr Standort bis auf wenige Meter präzise bestimmt werden kann.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
Einwilligung
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Zweck der Verarbeitung:
Geräteeigenschaften zur Identifikation aktiv abfragen. Ihr Gerät kann über eine Abfrage seiner spezifischen Merkmale erkannt werden.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Darlegung des berechtigten Interesses, soweit relevant:
Einwilligung
4. WER BEKOMMT IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN UND WARUM?
Weitergabe von Daten an Dritte
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns grundsätzlich nur dann an Dritte gegeben, soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist, wir oder der Dritte ein berechtigtes Interesse an der Weitergabe haben, Ihre Einwilligung hierfür vorliegt oder dies zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Wir können personenbezogene Daten gegenüber einem Dritten insbesondere dann offenlegen
- wenn wir hierzu aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder durch vollstreckbare behördliche oder gerichtliche Anordnung im Einzelfall verpflichtet sein sollten;
- im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten (gegenüber Gerichten oder unseren Anwälten) oder Betriebsprüfungen (gegenüber Wirtschaftsprüfern);
- im Zusammenhang mit möglichen strafbaren Handlungen an die zuständigen Ermittlungsbehörden;
- im Falle eines Verkaufs des Geschäftsbetriebs (gegenüber dem Erwerber).
Sofern Daten regelmäßig an weitere Dritte übermittelt werden können, wird dies in diesen Datenschutzhinweisen erläutert. Bei einer Übermittlung auf Basis einer Einwilligung kann die Erläuterung auch bei Einholung der Einwilligung erfolgen.
Weitergabe von Daten an Dienstleister
Wir behalten uns vor, bei der Erhebung bzw. Verarbeitung von Daten Dienstleister einzusetzen. Dienstleister erhalten von uns nur die personenbezogenen Daten, die sie für ihre konkrete Tätigkeit benötigen. So kann z. B. Ihre E-Mail-Adresse an einen Dienstleister weitergeben werden, damit dieser Ihnen einen bestellten Newsletter ausliefern kann. Dienstleister können auch damit beauftragt werden, Serverkapazitäten zur Verfügung zu stellen. Dienstleister werden in der Regel als sogenannte Auftragsverarbeiter eingebunden, die personenbezogene Daten der Nutzer dieses Online-Angebots nur nach unseren Weisungen verarbeiten dürfen.
Soweit Dienstleister in diesen Datenschutzhinweisen nicht bereits namentlich benannt sind (z. B. im Abschnitt Bonitätsprüfungen und Meldungen an Auskunfteien), handelt es sich um folgende Kategorien von Dienstleistern:
- IT-Dienstleister (technischer Support), Deutschland & USA
- Payment-Dienstleister (Bezahlvorgang für kostenpflichtige Services), Deutschland, Luxemburg & Irland
- Marketing-Dienstleister (Newsletter-Versand), USA
5. WANN GEBEN WIR DATEN IN LÄNDER, DIE NICHT ZUM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM GEHÖREN?
Wir geben personenbezogene Daten auch an Dritte bzw. Auftragsverarbeiter, die ihren Sitz in Nicht-EWR-Ländern haben. In diesem Fall stellen wir vor der Weitergabe sicher, dass beim Empfänger entweder ein angemessenes Datenschutzniveau besteht (z. B. aufgrund einer Angemessenheitsentscheidung der EU Kommission für das jeweilige Land gemäß Art. 45 DSGVO oder die Vereinbarung sogenannter EU Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission mit dem Empfänger gemäß Art. 46 DSGVO) bzw. eine ausdrückliche Einwilligung unserer Nutzer vorliegt.
Hierbei handelt es sich um Dritte, bzw. Auftragsverarbeiter in folgenden Ländern:
- USA
Sie können bei uns eine Übersicht über die Empfänger in Drittstaaten und eine Kopie der konkret vereinbarten Regelungen zur Sicherstellung des angemessenen Datenschutzniveaus erhalten. Bitte nutzen Sie hierfür die Angaben im Abschnitt Kontakt.
6. WIE LANGE SPEICHERN WIR IHRE DATEN?
Wir speichern Ihre Daten solange, wie dies zur Erbringung unseres Online-Angebots und der damit verbundenen Services erforderlich ist bzw. wir ein berechtigtes Interesse an der weiteren Speicherung haben. In allen anderen Fällen löschen wir Ihre personenbezogenen Daten mit Ausnahme solcher Daten, die wir zur Erfüllung gesetzlicher (z. B. steuer- oder handelsrechtlicher) Aufbewahrungsfristen weiter vorhalten müssen (z. B. Rechnungen).
Daten, die einer Aufbewahrungsfrist unterliegen, sperren wir bis zum Ablauf der Frist.
Konkret gelten für die im Rahmen dieses Online-Angebots verarbeiteten personenbezogenen Daten folgende Aufbewahrungsfristen:
- Log-Dateien: 5 Jahre
- Rechnungsdaten im Bezahlprozess: 10 Jahre
- Nach Löschung des Benutzerprofils
Für weitere Informationen zur Speicherung der Daten im Bezahlprozess verweisen wir auf die jeweiligen Datenschutzerklärungen der Payment-Dienstleister:
7. SIND SIE VERPFLICHTET, UNS PERSONENBEZOGENE DATEN BEREITZUSTELLEN?
Grundsätzlich sind Sie nicht dazu verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Die Nutzung bestimmter Services kann allerdings die Angabe personenbezogener Daten erfordern, z. B. eine Registrierung oder die Teilnahme an einem Gewinnspiel. Wenn dies der Fall ist, weisen wir Sie darauf hin. Pflichtangaben sind regelmäßig mit einem * gekennzeichnet. Wenn Sie uns die hierfür erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stellen möchten, können Sie die entsprechenden Services leider nicht nutzen.
8. BONITÄTSPRÜFUNGEN UND MELDUNGEN AN AUSKUNFTEIEN
Wir haben ein berechtigtes Interesse, zum Schutz vor Forderungsausfällen und der missbräuchlichen Inanspruchnahme durch Dritte die nachstehend beschriebenen Bonitätsprüfungen bzw. Meldungen an Auskunfteien vorzunehmen.
Sofern das Ergebnis einer Bonitätsprüfung unseren Anforderungen nicht genügen sollte, behalten wir uns vor, eine sichere Zahlungsart (z. B. Kreditkarte) zu verlangen oder den Vertragsschluss zu verweigern.
Bonitätsinformationen von infoscore
Wir beziehen Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren unter (nicht ausschließlicher) Verwendung von Anschriftendaten von der infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Deutschland.
Meldungen an Auskunfteien
Wir melden fällige Forderungen an Auskunfteien, wenn die Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht wurde, die Übermittlung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder berechtigter Interessen Dritter erforderlich ist und
- die Forderung vollstreckbar ist oder ausdrücklich anerkannt wurde; oder
- der Schuldner nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal schriftlich gemahnt worden ist, die erste Mahnung mindestens vier Wochen zurückliegt, der Schuldner zuvor, jedoch frühestens bei der ersten Mahnung, über eine mögliche Berücksichtigung durch eine Auskunftei unterrichtet worden ist und die Forderung nicht bestritten wurde; oder
- das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrückständen von uns fristlos gekündigt werden kann und der Schuldner über eine mögliche Berücksichtigung durch eine Auskunftei unterrichtet worden ist.
Darüber hinaus können wir nichtvertragsgemäßes Verhalten (z. B. betrügerisches Verhalten, Missbrauch) an Auskunfteien melden, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigter Interessen oder berechtigter Interessen Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen überwiegt.
Unsere Meldungen gehen an die nachstehende(n) Auskunftei(en):
- infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, D-76532 Baden-Baden, Deutschland.
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Deutschland.