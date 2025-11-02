Livestream premium Pay per View 5,99 € Team Pass 26/27 Kirchheim 109,99 € Team Pass 26/27 Cologne 109,99 € Continua RheinStars Köln vs. Kreisbau Kirchheim Knights RheinStars Köln 15/03/27, 18:15 IN ARRIVO Da 5,99 € Segui BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels Kreisbau Kirchheim Knights vs. RheinStars Köln. @2bblPallacanestroKreisbau Kirchheim KnightsRheinStars KölnBARMER 2. Basketball BundesligaRheinStars Köln è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.