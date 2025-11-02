Livestream premium Pay per View 5,99 € Team Pass 26/27 Paderborn 109,99 € Team Pass 26/27 Cologne 109,99 € ProA 26/27: All-Access-Pass 159,99 € Continua RheinStars Köln vs. Paderborn Baskets RheinStars Köln 27/03/27, 18:15 IN ARRIVO Da 5,99 € Segui BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels Paderborn Baskets vs. RheinStars Köln. @2bblPallacanestroPaderborn BasketsRheinStars KölnBARMER 2. Basketball BundesligaRheinStars Köln è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.