Livestream premium Pay per View 5,90 € TSV Burgdorf 26/ 69,90 € HV Grün-Weiß Werder 26/27 69,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 79,90 € Continua TSV Burgdorf II vs. HV Grün-Weiß Werder TSV Burgdorf II Uomini 27/02/27, 17:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui . Handball-Liga Männer: Video-Livestream della partita TSV Burgdorf II vs. HV Grün-Weiß Werder. @3-handball-liga @handball-net #handballnetPallamano3. Handball-Liga MännerTSV Burgdorf II UominiHV Grün-Weiß Werder UominiTSV Burgdorf II Uomini è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.