Informazioni sulla revoca

Per rispettare il termine di recesso è sufficiente inviare la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

Il periodo di recesso è di quattordici giorni a partire dal giorno della conclusione del contratto.

Hai il diritto di recedere dal presente contratto entro quattordici giorni senza fornire alcuna motivazione.

Effetti del recesso

Se recedi dal presente contratto, ti rimborseremo tutti i pagamenti ricevuti da te, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla scelta di un tipo di consegna diverso da quello standard meno costoso da noi offerto), senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui siamo stati informati della tua decisione di recedere dal contratto. Il rimborso sarà effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da te utilizzato per la transazione iniziale, salvo diverso accordo espresso; in ogni caso, non dovrai sostenere alcun costo per tale rimborso.