Informazioni sulla revoca

Al momento della conclusione di un abbonamento a pagamento, l’utente ha il seguente diritto di recesso:
Hai il diritto di recedere dal presente contratto entro quattordici giorni senza fornire alcuna motivazione.
Il periodo di recesso è di quattordici giorni a partire dal giorno della conclusione del contratto.
Per esercitare il diritto di recesso, devi informarci (DOSB New Media GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Monaco di Baviera, Email: [email protected]) della tua decisione di recedere dal presente contratto mediante una dichiarazione esplicita (ad esempio una lettera inviata per posta o una dichiarazione digitale). Puoi utilizzare questo modulo di recesso.
Per rispettare il termine di recesso è sufficiente inviare la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.
Se recedi dal presente contratto, ti rimborseremo tutti i pagamenti ricevuti da te, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla scelta di un tipo di consegna diverso da quello standard meno costoso da noi offerto), senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui siamo stati informati della tua decisione di recedere dal contratto. Il rimborso sarà effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da te utilizzato per la transazione iniziale, salvo diverso accordo espresso; in ogni caso, non dovrai sostenere alcun costo per tale rimborso.
Il diritto di recesso si estingue anticipatamente nei contratti per la fornitura di contenuti digitali non forniti su un supporto materiale se hai espressamente acconsentito all’inizio dell’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di recesso e hai riconosciuto che, con tale consenso, perdi il diritto di recesso.