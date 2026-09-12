Premium-Livestream Pay per View 5,90 € HSG Team HandbAll Lippe 26/27 69,90 € MTV Großenheidorn 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter MTV Großenheidorn vs. Team HandbALL Lippe MTV Großenheidorn Männer 20.03.27, 17:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels MTV Großenheidorn vs. Team HandbALL Lippe. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerMTV Großenheidorn MännerTeam HandbALL Lippe MännerMTV Großenheidorn Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.