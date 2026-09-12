Premium-Livestream Pay per View 5,90 € SC Magdeburg 26/27 69,90 € NHV Concordia Delitzsch 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter NHV Concordia Delitzsch 2010 vs. SC Magdeburg II NHV Concordia Delitzsch 2010 Männer 20.02.27, 17:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels NHV Concordia Delitzsch 2010 vs. SC Magdeburg II. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerNHV Concordia Delitzsch 2010 MännerSC Magdeburg II MännerNHV Concordia Delitzsch 2010 Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.