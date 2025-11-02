Premium-Livestream Pay per View 5,99 € Teampass 26/27 Kirchheim 109,99 € Teampass 26/27 Köln 109,99 € Weiter RheinStars Köln vs. Kreisbau Kirchheim Knights RheinStars Köln 15.03.27, 18:15 Uhr UPCOMING Ab 5,99 € Folgen BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels Kreisbau Kirchheim Knights vs. RheinStars Köln. @2bblBasketballKreisbau Kirchheim KnightsRheinStars KölnBARMER 2. Basketball BundesligaRheinStars Köln ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.