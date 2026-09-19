 Zum Inhalt

2. Badminton-Bundesliga: SG Schorndorf vs. TSV Freystadt - Court 1

SG Schorndorf
SG Schorndorf

UPCOMING

@tsv-1906-freystadt #badminton2026 #2-badminton-bundesliga #baden-wuerttemberg

BadmintonTSV 1906 Freystadt2-badminton-bundesligabaden-wuerttemberg
SG Schorndorf ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

Weitere Videos und Fotos von SG Schorndorf

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.

Warten auf SG Schorndorf
130d 10:26:21
30. Januar um 16:55