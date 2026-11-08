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Sportkegeln

2. Bundesliga Ost Männer: SKV "9Pins" Stollberg - SKV Rot-Weiß Zerbst II

SKV 9pins Stollberg
SKV 9pins Stollberg

UPCOMING

Herzlich Willkommen zum Übertragung der 2. Bundesliga Ost Männer Live aus Stollberg. Heute zu Gast der @skv-rot-weiss-zerbst zum 17. Spieltag. Viel Spaß beim Zuschauen! @dkbc @dkb#kegeln

SportkegelnDeutscher Kegler und BowlingbundDKBCSKV Rot-Weiß Zerbst
SKV 9pins Stollberg ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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