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ProA: Andrew Jones mit dem Statement-Dunk

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Highlight aus dem Video-Livestream des Basketballspiels RASTA Vechta vs. JobStairs GIESSEN 46ers aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 11. Spieltag am 11.12.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @rastavechtazwei @giessen-46er #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga

SonstigesRASTA Vechta IIGIESSEN 46ersBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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