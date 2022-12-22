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ProA: Omuvwie blitzschnell am Korb

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Highlight aus dem Video-Livestream des Basketballspiels Phoenix Hagen vs. Bayer Giants Leverkusen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 13. Spieltag am 22.12.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @phoenix-hagen @bayer-giants-leverkusen #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga

SonstigesBayer Giants LeverkusenPhoenix HagenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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