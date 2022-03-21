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ProA: Alley Oop dahin wo nur der Bigman ihn kriegen kann

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Highlight des Video-Livestream des Basketballspiels Medipolis SC Jena vs. Bayer Giants Leverkusen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 30. Spieltag am 19.03.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga@medipolissc@bayer-giants-leverkusen#basketball     #barmer2basketballbundesliga

SonstigesBayer Giants LeverkusenScience City JenaBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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