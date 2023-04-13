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ProA: Alley Oop übers Brett - Crockett bedient sich selbst

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Video-Highlight des Basketballspiels VfL SparkassenStars Bochum vs. RÖMERSTROM Gladiators Trier aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 31. Spieltag am 12.04.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga@sparkassenstars-bochum @roemerstrom-gladiators-trier #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga

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