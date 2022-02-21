ProA: Ally Oop Battle zwischen Trier und Kirchheim

Highlight des Video-Livestream des Basketballspiels RÖMERSTROM Gladiators Trier vs. VfL Kirchheim Knights aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 26. Spieltag am 20.02.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga @roemerstrom-gladiators-trier @vfl-kirchheim-knights #basketball #barmer2basketballbundesliga