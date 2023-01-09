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ProA: Jackson lässt einen Verteidiger stehen und schließt mit Foul ab

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Highlight aus dem Video-Livestream des Basketballspiels WWU Baskets Münster vs. Medipolis SC Jena aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 16. Spieltag am 08.01.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga@wwu-baskets-muenster@medipolissc#basketball     #barmer2basketballbundesliga#proa

SonstigesUni Baskets MünsterScience City JenaBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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