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ProA: Aufs Poster gepackt! Stovall mit dem Monsterdunk

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Video-Highlight des Basketballspiels JobStairs GIESSEN 46ers vs. Eisbären Bremerhaven aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 32. Spieltag am 15.04.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga@giessen-46er @eisbaerenbremerhaven #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga

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