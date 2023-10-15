ProA: Aus dem Weg! Gaines hebt ab!

Video-Highlight des Basketballspiels Nürnberg Falcons BC vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 3. Spieltag am 14.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @nuernberg-falcons-bc @kreisbau-knights-kirchheim