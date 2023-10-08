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ProA: Bei diesem Hammer-Dunk wackelt der Korb!

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Video-Highlight des Basketballspiels BBC Bayreuth vs. EPG Baskets Koblenz aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 2. Spieltag am 07.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @epg-baskets-koblenz @medikamente-per-klick-bayreuth

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