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ProA: Kirchheim krönt gute Anfangsphase mit Putback-Dunk

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Video-Highlight des Basketballspiels Bozic Estriche Kirchheim Knights vs. Eisbären Bremerhaven aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 2. Spieltag am 07.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @vfl-kirchheim-knights @eisbaerenbremerhaven

SonstigesEisbären BremerhavenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABasketball

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