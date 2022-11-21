ProA: Brauner versenkt den Dreier mit Foul

Highlight aus dem Video-Livestream des Basketballspiels JobStairs GIESSEN 46ers vs. VfL Kirchheim Knights aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 8. Spieltag am 19.11.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga @jobstairs-giessen-46er @vfl-kirchheim-knights #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga