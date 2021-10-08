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ProA: Defensive im Tiefschlaf - Dibba mit tollem Alley Oop

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Video-Highlight des Basketballspiels ROSTOCK SEAWOLVES vs. Tigers Tübingen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 3. Spieltag am 02.10.2021. @barmer-2-basketball-bundesliga@rostock-seawolves@tigers-tuebingen     #basketball    #barmer2basketballbundesliga

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