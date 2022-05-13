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ProA: Erstklassig! Seawolves dank Buzzerbeater in 1. Liga und Finale

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Highlights des Video-Livestreams des Playoff-Halbfinalspiels zwischen Medipolis SC Jena vs. ROSTOCK SEAWOLVES in den Playoffs der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 12.05.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga@rostock-seawolves    @medipolissc#basketball#barmer2basketballbundesliga   

SonstigesSeawolves AcademyScience City JenaBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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